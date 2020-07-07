Экс-капитан сборной Украины: “Динамо” попало в психологическую яму

Бывший футболист Юрий Шелепницкий оценил шансы “Динамо” и “Ворсклы” на завоевание Кубка Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сейчас я бы дал 50 на 50. В Динамо – психологическая яма, а “Ворскла” – на позитиве, команда отдохнула, не сыграв основным составом против Львова.

Полтава посвежее в моральном и физическом плане. А психологический фон чрезвычайно важен для решающих матчей. “Динамо” не позавидуешь: чемпионат проиграли, если еще и Кубок проиграют – то я даже не знаю”, – говорит Шелепницкий.

Добавим, что финал турнира состоится завтра, 8 июля, на харьковском ОСК “Металлист”. Начало – в 21:45.