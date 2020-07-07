Вторник, 7 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭкс-капитан сборной Украины: “Динамо” попало в психологическую яму
Футбол

Экс-капитан сборной Украины: “Динамо” попало в психологическую яму

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Бывший футболист Юрий Шелепницкий оценил шансы “Динамо” и “Ворсклы” на завоевание Кубка Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сейчас я бы дал 50 на 50. В Динамо – психологическая яма, а “Ворскла” – на позитиве, команда отдохнула, не сыграв основным составом против Львова.

Полтава посвежее в моральном и физическом плане. А психологический фон чрезвычайно важен для решающих матчей. “Динамо” не позавидуешь: чемпионат проиграли, если еще и Кубок проиграют – то я даже не знаю”, – говорит Шелепницкий.

Читайте также:  Лига 1. 21 тур. ПСЖ на выезде обыграл "Лилль", "Монако" уступило дома

Добавим, что финал турнира состоится завтра, 8 июля, на харьковском ОСК “Металлист”. Начало – в 21:45.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемь − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Рыбка: Клуб не отпускает меня до Украины

Яремчук опять травмировался

Источник: У “Динамо” есть задача продать Цыганкова

Экс-игрок “Шахтера”: “Динамо” находится в психологической яме

Легионер “Динамо” объяснил, почему заехал по ноге хавбеку “Шахтера”

Закрыть