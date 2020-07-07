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Футбол

Источник: У “Динамо” есть задача продать Цыганкова

Евгений НикитюкНет комментариев
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Журналист Михаил Спиваковский объяснил, почему хавбек “Динамо” Виктор Цыганков не играл против “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне кажется, скоро на сайтах будут писать не о том, что Цыганков снова травмирован, а что он может играть. Это будет более частая новость. На самом деле, информация достаточно противоречивая. Один источник, как Резо Чохонелидзе, утверждает, что у Виктора мышечная травма, а другой сообщает, что травмы нет и Витя просто готовится к финалу Кубка Украины.

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Это выглядит очень странно. В команде 25 здоровых пацанов, 11 из них ставят на игру, но вот конкретно Цыганкова – нет. Его берегут и сдувают пылинки. Я в это не верю, а стараюсь читать между строк. Думаю, что действительно есть задача продать Цыганкова, и сейчас с этой “хрустальной вазы” действительно нужно сдувать пылинки. Хотя это уже даже не хрустальный футболист, а игрок-безе – он рассыпается” даже от дыхания”, – заявил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

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Источник: sportanalytic.com
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