Источник: У “Динамо” есть задача продать Цыганкова

Журналист Михаил Спиваковский объяснил, почему хавбек “Динамо” Виктор Цыганков не играл против “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне кажется, скоро на сайтах будут писать не о том, что Цыганков снова травмирован, а что он может играть. Это будет более частая новость. На самом деле, информация достаточно противоречивая. Один источник, как Резо Чохонелидзе, утверждает, что у Виктора мышечная травма, а другой сообщает, что травмы нет и Витя просто готовится к финалу Кубка Украины.

Это выглядит очень странно. В команде 25 здоровых пацанов, 11 из них ставят на игру, но вот конкретно Цыганкова – нет. Его берегут и сдувают пылинки. Я в это не верю, а стараюсь читать между строк. Думаю, что действительно есть задача продать Цыганкова, и сейчас с этой “хрустальной вазы” действительно нужно сдувать пылинки. Хотя это уже даже не хрустальный футболист, а игрок-безе – он рассыпается” даже от дыхания”, – заявил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

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