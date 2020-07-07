Смалійчук: “Карпаты” выше любой личности

Один из владельцев “Карпат” Олег Смалійчук считает, что львовскому клубу лучше начать с нуля. Сообщает сайт EURO.com.ua

В эфире “Великого футбола” он отметил, что в будущем клуб ждут радикальные изменения и он сделает все от себя зависящее, чтобы как можно быстрее вывести его на новый качественно новый уровень.

“Если пройтись по Львову, спросить болельщиков, 90% подтвердят, что нам лучше начать с нуля, перестать быть заложником ситуации, когда два совладельцы между собой даже не общаются.

“Карпаты” не должны зависеть от чьего-то финансового или эмоционального состояния. “Карпаты” выше любой личности”, – подытожил Смалійчук.

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Напомним, в последних двух матчах УПЛ “Карпаты” не явились на игру и в соответствии с регламентом это им грозит снятием с чемпионата.