Финал Кубка Украины: Маркоски поставил на сенсацию

Бывший полузащитник полтавской «Ворсклы» Йован Маркоски в преддверии финальной игры Кубка Украины заявил, что в этом матче фаворитом считается «Динамо», у которого много сильных футболистов, однако киевляне, по его словам, сейчас пребывают не в лучшем состоянии.

«Ворскла» с приходом на пост главного тренера Юрия Максимова потихоньку прибавляет, и ее выход в финал турнира не выглядит сенсацией. Видно, что полтавские футболисты стали больше стараться на поле.

Возможно, сейчас команда пребывает в своих лучших кондициях, поэтому почему бы этим шансом не воспользоваться. Ставлю на сенсацию», – приводит слова Маркоски Zbirna.com.

Напомним, финальная игра Кубка пройдет сегодня, начало – в 21.30.