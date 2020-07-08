Легенда “Динамо”: Шансы у нас с “Ворсклой” уровне

Бывший хавбек “Динамо” и “Ворсклы” Иван Яремчук поделился ожиданиями от финала Кубка Украины между командами. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Очень жаль, что финал Кубка пройдет без зрителей. Но что поделаешь, придется с этим смириться, ведь в стране и в мире пандемия. Не знаю, кому это выгодно, но через нее даже перенесли Чемпионат Европы. Конечно, без зрителей – это совсем не та игра и другая самоотдача. Не зря еще Лобановский говорил, что театр невозможен без зрителей. Для кого тогда спектакль, или в нашем случае футбольный матч?

Тем более, что общественный транспорт пустили, кафе открыли, на пляжах множество людей – и ничего страшного. К сожалению, не нам решать, мы можем только принять все, как есть.

Что касается самой игры в среду, “Ворскла” – молодцы, что вышли в финал Кубка. “Шахтер” стал чемпионом Украины и, по моему мнению, превосходит другие команды по игровым качествам и подбором футболистов, и тот не попал в финал. Поэтому для полтавчан уже сенсация и большая удача, что они дошли до этой стадии. Когда я играл за эту команду, у нас был хороший состав, мы были третьими в чемпионате Украины и играли в Кубке УЕФА.

Думаю, в предстоящей встрече многое будет зависеть от реализации голевых моментов, которые будут появляться в игре. Сейчас состав “Динамо” не такой уж сильный, поэтому оцениваю шансы команд на победу как 50% на 50%. Молодые ребята будут бороться и биться до конца. “Динамо” упустило чемпионство, поэтому постарается выиграть хотя бы один трофей – Кубок. “Ворскла” так же свой шанс постарается не упустить.

– Учитывая то, что для полтавчан победа в Кубке – шанс попасть в еврокубки, они всеми силами будут хвататься за эту возможность?

– Конечно. Тем более, что такая возможность бывает не каждый сезон. Конечно, они будут стараться показать все, на что способны. Мастерства, думаю, на поле мы увидим мало. А вот борьбы, самоотдачи, наоборот, будет много. Именно этого я и ожидаю.

– По вашему мнению, команды будут играть осторожно покажут зрелищный футбол?

– По матчам чемпионата уже все давным-давно друг друга знают и хорошо изучили. Наверное, каждый тренер перед матчем проведет установку, на которой расскажет, кто является самым опасным игроком в составе соперника, кому кого держать, на чем акцентировать внимание. Посмотрят видео предыдущих матчей, все проанализируют, разберут действия на каждой позиции, дадут установку и тому подобное. В целом, ничего необычного.

Считаю, все будет зависеть от индивидуального мастерства, которую ребята будут показывать у чужих ворот, и насколько правильно будут принимать решения и распоряжаться мячом в той или иной ситуации. Конечно, необходимо также создавать большое количество голевых моментов, агрессивно и быстро действовать в атаке, не отсиживаться в обороне, быстро переходить из одной фазы в другую и постараться реализовать свои моменты.

– Учитывая то, что последние два матча в чемпионате для “Динамо” сложились неудачно, “Ворскла” будет иметь моральное преимущество?

– Нет, не думаю. Об игре нужно забывать, как только она закончилась, как учил Лобановский, и сразу перестраиваться на другую. Не стоит зацикливаться на поражениях – в этом нет смысла, ведь все равно уже ничего не вернешь. Лучше настроиться на следующий поединок и постараться подойти к нему в оптимальной форме, как в физическом, так и в психологическом плане, чтобы принимать рациональные решения. Кто это будет делать лучше, тот и получит преимущество. Можно иметь 100 моментов за игру и не забить, а можно создать один и выиграть 1:0.

– У “Ворсклы” хорошо себя проявил 16-летний вратарь Исенко, который выиграл серию пенальти в полуфинальном матче с “Мариуполем”. Наставник команды Юрий Максимов сказал, что, если в финале дело дойдет до 11-метровых ударов, он тоже выпустит этого голкипера…

– И правильно. Молодой парень, на подъеме, хорошо сыграл, загорелся азартом и стремится развивать свое мастерство. В “Барселоне” же также играет 16-летний парень в основном составе, а чемпионат Испании не сравнить с чемпионатом Украины. Так это только плюс, когда появляются такие молодые ребята, которые показывают себя с наилучшей стороны и стремятся чего-то достичь в футболе. Пусть растут и доказывают.

– По вашему мнению, дело дойдет до серии пенальти, исход решится в основное время?

– Все возможно. За 90 минут может произойти масса непредвиденных событий на поле. Думаю, обе команды постараются забить в основное время, а там уже посмотрим, как все сложится, – говорит Яремчук.