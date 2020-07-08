Оболонь-Бровар будет доигрывать сезон без главного тренера

Уход Сергея Ковальца с должности главного тренера “Оболонь-Бровар” не все же оставил след на киевской команде, которая до недавно претендовала на повышение в классе.

Как сообщает официальный сайт “пивоваров”, Олег Мазуренко, который заменял Ковальца на должности главного тренера, до конца сезона ушел в отпуск. Также покинул клуб и представитель его штаба Вячеслава Нивинский у которого закончился контракт.

Сообщается, что команда будет завершать сезон под руководством своего бывшего игрока Валерия Иващенко. Напомним, в стартовых трех турах после возобновления сезона в активе столичного клуба лишь два очка.