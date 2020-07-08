Сачко: “Динамо” – явный фаворит финала

Бывший тренер “Ворсклы” Василий Сачко сказал. чего ждет от битвы команды с “Динамо” за Кубок Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ворскла” заслужила играть в финале. На пути до него попадались неплохие команды – “Десна”, “Мариуполь”. У “Ворсклы” был определенный спад по известным причинам. Но сейчас с приходом Максимова мне крайние матчи “Ворсклы” симпатичные. Остался костяк ребят, с которыми работал и мой тренерский штаб. Максимов сделал ставку на них – Чеснакова, Кулача. Эти ребята понюхали пороху, они и бронзу выигрывали, встречались с “Динамо”, “Шахтером”, поиграли в Лиге Европы.

Все говорят, что шансы 50 на 50 в финале… Безусловно, сейчас “Динамо” не такое, как было несколько лет назад. Но “Динамо” – это “Динамо”. Считаю, фаворитом финала именно киевлян. Буду болеть за “Ворсклу”, могут быть сюрпризы в матче”, – сказал Сачко в программе “Футбольный формат”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вербіч: Знаем, что “Ворскла” поставила все на Кубок