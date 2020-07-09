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Футбол

Экс-лидер луганской Зари продолжит карьеру в Динамо Минск

Андрей ОгородникНет комментариев
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Силас

Бывший полузащитник луганской “Зари” Силас, контракт которого подошел к концу, определился с новым местом работы.

Как сообщает официальный сайт минского “Динамо”, Силас подписал с их клубом полноценное соглашение. Бразилец пополнил состав столичного клуба бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, после хорошего старта, когда Силас был одним из лидеров “Зари”, наступил спад. В итоге прошлым летом полузащитник был отдан в аренду в израильский “Кирьят-Шмона”, за который он отыграл 20 матчей, но результативными действиями не отличался.

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Тэги: Динамо МинскЗаряСилас
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