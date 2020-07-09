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Футбол

Коваленко, Хочолава и Маркос Антонио могут пропустить матч против Десны

Андрей ОгородникНет комментариев
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Маркос Антонио

Главный тренер донецкого “Шахтера” Луиш Каштру на матч против черниговской “Десны” может выпустить очень экспериментальный состав.

Мало того, что в матче точно не примут участие Марлос, Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, которым руководство клуба позволило пораньше уйти в отпуск, так, к тому же, под большим вопросом участие в матче Виктора Коваленко, Давита Хочолавы и Маркоса Антонио, которые сегодня работали индивидуально.

Напомним также, что в матче не сыграют также и Исмаили и Валерий Бондарь, которые восстанавливаются после травмы. Матч против “Десны” состоится 12 июля.

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Тэги: Виктор КоваленкоМаркос АнтониоШахтер
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