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Футбол

Лунин провел неубедительный матч за Овьедо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел очередную встречу в рамках чемпионата Испании среди команд Сегунды.

В отличии от предыдущих поединков, в которых украинец становился если не героем матча, то был среди лучших, матч против “Лас-Пальмаса” он провел на среднем уровне, о чем свидетельствует оценка от Sofa Score – 6.6 баллов. Украинец совершил три сейва, но все же гол в свои ворота пропустил.

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Тем не менее, “Овьедо” праздновал победу в матче 2:1 и сумел покинуть зону вылета, правда, отрыв от опасной зоны составляет всего лишь три очка.

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Тэги: Андрей Луниннаши за рубежомОвьедо
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