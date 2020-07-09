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Футбол

Вячеслав Нивинский получил должность в Черноморце

Андрей ОгородникНет комментариев
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Вячеслав Нивинский

Не долго оставался без работы бывший тренер киевской “Оболонь-Бровар” Вячеслав Нивинский, об уходе которого сообщалось накануне.

Как сообщает официальный сайт одесского “Черноморца” 46-летний специалист войдет в тренерский штаб Сергея Ковальца, с которым он уже работал ранее в ряде команд чемпионата Украины и в том числе “Оболонь-Бровар”.

Напомним, Вячеслав Нивинский в роли игрока успел поиграть за такие клубы, как: «Оболонь» Киев, «Металлург» Запорожье, «Кривбасс» Кривой Рог. В течении последних одиннадцати лет он работает тренером.

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Тэги: Вячеслав НивинскийОболонь-БроварЧерноморец
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