Агробизнес не планирует повышаться в классе

Лидер чемпионата Украины среди команд Первой лиги волочиский “Агробизнес” не спешит с выходом на элитный уровень украинского чемпионата.

Клуб с Хмельницкой области весьма неожиданно для многих является лидером второго по статусу дивизиона страны. Несмотря на хорошие шансы стать первым клубом региона, который будет представлен в высшем дивизионе, владелец “Агробизнеса” Олег Собуцкий не планирует повышаться в классе.

«Мы и не будем подаваться на аттестацию, потому что у нас не готов стадион в Волочиске. Мы сейчас только делаем проекты, поэтому, дай бог, будем подаваться на следующий год. А в этом не планируем.

Футболисты с понимаем к этому относятся, ведь на старте сезона мы объяснили им о неготовности клуба к УПЛ», – сказал Собуцкий.