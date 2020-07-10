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Футбол

Агробизнес не планирует повышаться в классе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег Собуцкий

Лидер чемпионата Украины среди команд Первой лиги волочиский “Агробизнес” не спешит с выходом на элитный уровень украинского чемпионата.

Клуб с Хмельницкой области весьма неожиданно для многих является лидером второго по статусу дивизиона страны. Несмотря на хорошие шансы стать первым клубом региона, который будет представлен в высшем дивизионе, владелец “Агробизнеса” Олег Собуцкий не планирует повышаться в классе.

«Мы и не будем подаваться на аттестацию, потому что у нас не готов стадион в Волочиске. Мы сейчас только делаем проекты, поэтому, дай бог, будем подаваться на следующий год. А в этом не планируем. 

Футболисты с понимаем к этому относятся, ведь на старте сезона мы объяснили им о неготовности клуба к УПЛ», – сказал Собуцкий. 

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Тэги: АгробизнесОлег СобуцкийПервая лига
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