АПЛ. 34 тур. “Арсенал” и “Лестер” подписали мир, успех “Челси”, “Ливерпуля” и “Ман Сити”

Начался новый тур элитной английского первенства. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Челси” перестрелял “Кристал Пэлас”, а “Норвич” проиграл битву аутсайдеров “Вотфорду”. “Арсенал” и “Лестер” не определили сильнейшего, обменявшись голами лучших бомбардиров.
“Манчестер Сити” вместе с Александром Зинченко уничтожил “Ньюкасл”, а вот “Вест Хэм” уступил “Бернли”. Наш Андрей Ярмолено провел на поле 62 минуты. “Шеффилд Юнайтед” победил “Вулвз” благодаря мячу на последних минутах, а “Ливерпуль” не испытал проблем с “Брайтоном”.
В четверг “Тоттенхэм” не сумел обыграть “Борнмут”, а “Манчестер Юнайтед” разгромил “Астон Виллу”.
Чемпионат Англии
34 тур
“Кристал Пэлас” – “Челси” – 2:3
Голы: Заха, 34, Бентеке, 72 – Жира, 6, Пулішич, 27, Абрахам, 71
“Уотфорд” – “Норвич” – 2:1
Голы: Доусон, 10, Уэлбек, 55 – Буендіа, 4
“Арсенал” – “Лестер” – 1:1
Голы: Обамеянг, 21 – Варди, 84
“Манчестер Сити” – “Ньюкасл” – 5:0
Голы: Габриэль Жезус, 10, Махрез, 21, Фернандес, 51 (аг), Давид Силва, 65, Стерлинг, 90+1
“Шеффилд Юнатед” – “Вулверхэмптон” – 1:0
Гол: Иган, 90+3
“Вест Хэм” – “Бернли” – 0:1
Гол: Родригес, 38
“Брайтон” – “Ливерпуль” – 1:3
Голы: Троссар, 45 – Салах, 6, 76, Хендерсон, 8
“Борнмут” – “Тоттенхэм” – 0:0
“Эвертон” – “Саутгемптон” – 1:1
Голы: Рішарлісон, 43 – Інгс, 31
“Астон Вилла” – “Манчестер Юнайтед” – 0:3
Голы: Фернандеш, 27 (пен), Гринвуд, 45+5, Погба, 58
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