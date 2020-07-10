АПЛ. 34 тур. “Арсенал” и “Лестер” подписали мир, успех “Челси”, “Ливерпуля” и “Ман Сити”

Начался новый тур элитной английского первенства. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Челси” перестрелял “Кристал Пэлас”, а “Норвич” проиграл битву аутсайдеров “Вотфорду”. “Арсенал” и “Лестер” не определили сильнейшего, обменявшись голами лучших бомбардиров.

“Манчестер Сити” вместе с Александром Зинченко уничтожил “Ньюкасл”, а вот “Вест Хэм” уступил “Бернли”. Наш Андрей Ярмолено провел на поле 62 минуты. “Шеффилд Юнайтед” победил “Вулвз” благодаря мячу на последних минутах, а “Ливерпуль” не испытал проблем с “Брайтоном”.

В четверг “Тоттенхэм” не сумел обыграть “Борнмут”, а “Манчестер Юнайтед” разгромил “Астон Виллу”.

Чемпионат Англии

34 тур

“Кристал Пэлас” – “Челси” – 2:3

Голы: Заха, 34, Бентеке, 72 – Жира, 6, Пулішич, 27, Абрахам, 71

“Уотфорд” – “Норвич” – 2:1

Голы: Доусон, 10, Уэлбек, 55 – Буендіа, 4

“Арсенал” – “Лестер” – 1:1

Голы: Обамеянг, 21 – Варди, 84

“Манчестер Сити” – “Ньюкасл” – 5:0

Голы: Габриэль Жезус, 10, Махрез, 21, Фернандес, 51 (аг), Давид Силва, 65, Стерлинг, 90+1

“Шеффилд Юнатед” – “Вулверхэмптон” – 1:0

Гол: Иган, 90+3

“Вест Хэм” – “Бернли” – 0:1

Гол: Родригес, 38

“Брайтон” – “Ливерпуль” – 1:3

Голы: Троссар, 45 – Салах, 6, 76, Хендерсон, 8

“Борнмут” – “Тоттенхэм” – 0:0

“Эвертон” – “Саутгемптон” – 1:1

Голы: Рішарлісон, 43 – Інгс, 31

“Астон Вилла” – “Манчестер Юнайтед” – 0:3

Голы: Фернандеш, 27 (пен), Гринвуд, 45+5, Погба, 58

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: АПЛ. Обзор матчей 34 тура (ВИДЕО)