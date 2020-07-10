Пятница, 10 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАртем Козак покинул Карпаты
Футбол

Артем Козак покинул Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Артем Козак

Львовские “Карпаты”, которые вчера официально были сняты с розыгрыша чемпионата Украины по футболу продолжают терять своих игроков.

Ещё одним футболистом, который расторг контракт с клубом стал полузащитник Артем Козак, о чем сообщает официальный сайт “Карпат”. Игроку был предоставлен статус свободного агента.

Напомним, Артем Козак перешел в “Карпаты” летом прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету десять матчей матчей, в которых он забил один гол. Ранее игрок играл в составе “Арсенал-Киев”, который, по итогам прошлого сезона прекратил свое существование.

загрузка...
Тэги: Арсенал-КиевАртем КозакКарпаты
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
БК Тернополь
Официально: БК Тернополь принят в Суперлигу

Дмитрий Ризнык
Польский гранд нацелился на вратаря Ворсклы

Лига чемпионов. Стали известны пары 14 финала

Зозуля прервал голевую засуху в чемпионате Испании (ВИДЕО)

Луизао
Полузащитник Ворсклы стремится попасть в основной состав Порту

Закрыть