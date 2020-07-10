Артем Козак покинул Карпаты

Львовские “Карпаты”, которые вчера официально были сняты с розыгрыша чемпионата Украины по футболу продолжают терять своих игроков.

Ещё одним футболистом, который расторг контракт с клубом стал полузащитник Артем Козак, о чем сообщает официальный сайт “Карпат”. Игроку был предоставлен статус свободного агента.

Напомним, Артем Козак перешел в “Карпаты” летом прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету десять матчей матчей, в которых он забил один гол. Ранее игрок играл в составе “Арсенал-Киев”, который, по итогам прошлого сезона прекратил свое существование.