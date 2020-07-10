Экс-динамовцы отличились голами в матче чемпионата Турции

Невероятный по накалу матч состоялся вчера в рамках 31-го тура чемпионата Турции по футболу.

В поединке между “Кайсериспором” и “Ризеспором” было забито пять голов, причем три за последние пять минут матча. Примечательно, что свою роль в триллере сыграли украинцы Артем Кравец и Денис Гармаш, не так давно игравшие в составе киевского “Динамо”. Форвард “Кайсериспора” отличился голом с пенальти на 87-ой минуте матча, а полузащитник “Ризеспора” сравнял счет на 92-ой.

Для Артема Кравца вчерашний гол стал седьмым в нынешнем сезоне чемпионата Турции, в то время как Денис Гармаш, который выступает на правах аренды за “Ризеспор” отличился третьим голом.