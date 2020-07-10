РПЛ. 27 тур. “Зенит” и ЦСКА победили, ничья “Спартака” с “Локо”

Стартовал новый тур российского первенства. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ахмату” на виїхді удалось дожать прямого конкурента “Тамбов”, которого оставили позади в турнирной таблице. “Зенит” в статусе чемпиона дожал “Сочи”, а ЦСКА разгромил “Оренбург”.

“Спартак” и “Локомотив” не определили сильнейшего, а усиленный “Ростов” все равно проиграл. В четверг “Краснодар” проиграл “Рубину”, а “Динамо” уступило “Уралу”.

Чемпионат России

27 тур

“Тамбов” – “Ахмат” – 1:2

Голы: Мелкадзе, 34 (пен) – Силва Лима, 20 (пен), Визеу, 73

“Арсенал” Т – “Крылья Советов” – 2:4

Голы: Денисов, 8, Луценко, 79 – Лисцов, 38, Попович, 57, Глущенков, 62, Радоньїч, 68

“Оренбург” – ЦСКА – 0:4

Голы: Чалов, 32, Влашич, 59, Щенников, 78, Обляков, 90+3

“Зенит” – “Сочи” – 2:1

Голы: Малком, 33, Азмун, 77 – Заболотный, 5

“Спартак” – “Локомотив” – 1:1

Голы: Понсе, 48 – Ал. Міранчук, 42 (пен)

“Ростов” – “Уфа” – 1:2

Голы: Хаджикадуніч, 27 – Фомин, 68 (пен), Кротов, 75

“Урал” – “Динамо” – 2:1

Голы: Эль-Кабир, 22, Погрєбняк, 90+2 – Емельянов, 31 (аг)

“Рубин” – “Краснодар” – 1:0

Гол: Макаров, 51

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: РПЛ. Обзор матчей 27 тура (ВИДЕО)