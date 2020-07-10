РПЛ. 27 тур. “Зенит” и ЦСКА победили, ничья “Спартака” с “Локо”

Стартовал новый тур российского первенства. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Ахмату” на виїхді удалось дожать прямого конкурента “Тамбов”, которого оставили позади в турнирной таблице. “Зенит” в статусе чемпиона дожал “Сочи”, а ЦСКА разгромил “Оренбург”.
“Спартак” и “Локомотив” не определили сильнейшего, а усиленный “Ростов” все равно проиграл. В четверг “Краснодар” проиграл “Рубину”, а “Динамо” уступило “Уралу”.
Чемпионат России
27 тур
“Тамбов” – “Ахмат” – 1:2
Голы: Мелкадзе, 34 (пен) – Силва Лима, 20 (пен), Визеу, 73
“Арсенал” Т – “Крылья Советов” – 2:4
Голы: Денисов, 8, Луценко, 79 – Лисцов, 38, Попович, 57, Глущенков, 62, Радоньїч, 68
“Оренбург” – ЦСКА – 0:4
Голы: Чалов, 32, Влашич, 59, Щенников, 78, Обляков, 90+3
“Зенит” – “Сочи” – 2:1
Голы: Малком, 33, Азмун, 77 – Заболотный, 5
“Спартак” – “Локомотив” – 1:1
Голы: Понсе, 48 – Ал. Міранчук, 42 (пен)
“Ростов” – “Уфа” – 1:2
Голы: Хаджикадуніч, 27 – Фомин, 68 (пен), Кротов, 75
“Урал” – “Динамо” – 2:1
Голы: Эль-Кабир, 22, Погрєбняк, 90+2 – Емельянов, 31 (аг)
“Рубин” – “Краснодар” – 1:0
Гол: Макаров, 51
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