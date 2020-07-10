В экс-игрока СК Днепр-1 обнаружили рак костей

Бывший нападающий киевской “Оболонь-Бровар” и СК “Днепр-1” Арамис Кузин заболел опаснейшею болезнью.

По словам канадского форварда, который последние годы играет в Украине, у него была обнаружена саркома Юинга, которая также известна, как рак костей.

«Неделю назад я должен был сделать абляцию предполагаемой доброкачественной опухоли, которая была у меня в бедре. После пробуждения от наркоза мне сказали, что операция не произошла, так как биопсия показала, что предположения врача по поводу моей ноги были неверными.

Несколько дней назад я получил результаты биопсии. Мне поставили диагноз – саркома Юинга. Это редкая форма рака костей, которая поражает преимущественно молодых людей. Я пока не знаю всех деталей, но собираюсь надрать этой штуке задницу.

С нетерпением жду химиотерапии, чтобы пройти весь этот процесс и вернуться на футбольное поле». – написал Кузин в инстаграме.