Ярмоленко: Мне нужно играть намного лучше

Хавбек лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко после матча чемпионата Англии против «Бернли» заявил, что плохо сыграл.

По словам украинского игрока, нужно много работать.

«Мы можем играть лучше, мы это знаем и должны показать это в нашей следующей игре. Я тоже сыграл плохо. Мне нужно играть намного лучше. Я знаю это. Наш тренер тоже знает, как я могу играть. Мне просто нужно много работать и постараться выиграть каждую предстоящею встречу», — приводит слова футболиста официальный сайт «Вест Хэма».

Напомним, в текущем сезоне 30-летний украинский футболист забил 4 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах АПЛ.