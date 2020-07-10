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Футбол

Ярмоленко: Мне нужно играть намного лучше

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек лондонского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко после матча чемпионата Англии против  «Бернли» заявил, что плохо сыграл.

По словам украинского игрока, нужно много работать.

«Мы можем играть лучше, мы это знаем и должны показать это в нашей следующей игре. Я тоже сыграл плохо. Мне нужно играть намного лучше. Я знаю это. Наш тренер тоже знает, как я могу играть. Мне просто нужно много работать и постараться выиграть каждую предстоящею встречу», — приводит слова футболиста официальный сайт «Вест Хэма».

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Напомним, в текущем сезоне 30-летний украинский футболист забил 4 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах АПЛ.

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Тэги: Андрей Ярмоленко
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