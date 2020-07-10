Зозуля отличился голом в ворота Спортинга

Украинский нападающий Роман Зозуля сумел прервать свою сухую серию в матче 39-го тура чемпионата Испании среди команд Сегунды.

Нападающий “Альбасете” традиционно вышел в стартовом составе своего клуба и именно он на 69-ой минуте поединка сравнял счет. Стоить отметить, что забивал он и шестью минутами ранее, но его гол был отменен. Матч против “Спортинга” завершился со счетом 1:1.

Напомним, для Романа Зозули этот гол стал первым в 2020 году. Всего на его счету в нынешнем сезоне четыре забитых гола. “Альбасете” продолжает борьбу за сохранения места в Сегунде.