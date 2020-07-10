Пятница, 10 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЗозуля прервал голевую засуху в чемпионате Испании (ВИДЕО)
Футбол

Зозуля прервал голевую засуху в чемпионате Испании (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский форвард Роман Зозуля “Альбасете” помог своей команде спастись от поражения. Сообщает сайт EURO.com.ua

В матче 39 тура Сегунды против “Спортинга” из Хихона украинец на 69-й минуте уверенно реализовал свой момент и сравнял счет во встрече.

Это первое взятие ворот для Романа в 2020 году. Всего на его счету 4 гола и 2 асисты в 35 сыгранных матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зозуля провел отличный матч в чемпионате Испании.

Читайте также:  Маркос Антонио и Исмаили под прицелом Ромы

После этой ничьи “Заводной сыр” улучшил свои позиции в борьбе за выживание и покинул зону вылета.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Луизао
Полузащитник Ворсклы стремится попасть в основной состав Порту

Артем Кравец
Экс-динамовцы отличились голами в матче чемпионата Турции

Олег Собуцкий
Агробизнес не планирует повышаться в классе

Роман Зозуля
Зозуля отличился голом в ворота Спортинга

Гецко разгромил “Динамо” за победу в Кубке Украины

Закрыть