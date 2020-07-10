Зозуля прервал голевую засуху в чемпионате Испании (ВИДЕО)

Украинский форвард Роман Зозуля “Альбасете” помог своей команде спастись от поражения. Сообщает сайт EURO.com.ua

В матче 39 тура Сегунды против “Спортинга” из Хихона украинец на 69-й минуте уверенно реализовал свой момент и сравнял счет во встрече.

Это первое взятие ворот для Романа в 2020 году. Всего на его счету 4 гола и 2 асисты в 35 сыгранных матчах.

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После этой ничьи “Заводной сыр” улучшил свои позиции в борьбе за выживание и покинул зону вылета.