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Футбол

Игроки Аталанты повторили уникальное достижение 70-летний давности

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дуван Сапата

Нынешний сезон в исполнении “Аталанты” по праву можно считать лучшим в истории клуба.

Вчерашний гол в исполнении Дувана Сапаты позволил “Аталанте” повторить достижение туринского “Ювентуса”. Забив гол колумбией достиг отметки 15 голов в сезоне. Пятнадцать и больше голов в сезоне также на счету Луиса Муриеля и Йосипа Иличиа. В последний раз в истории итальянского футбола три игрока одной команды забивали 15 и более голов за один сезон в далеком сезоне 1951/1952. Это достижение покорилось форвардам “Ювентуса” Джампьеро Бониперти, Эрмесу Муччинелли и Йону Хансену.

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Напомним, в нынешнем сезоне “Аталанта” вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов, а также имеет все шансы занять второе место в Серии А.

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Тэги: АталантаДуван СапатаЙосип Иличич
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