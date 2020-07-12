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Милан готовит предложение по Патрику Шику

Андрей ОгородникНет комментариев
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Патрик Шик

Итальянские “Милан” в ближайшее время намерен усилить линию атаки своего клуба форвардом сборной Чехии и римской “Ромы” Патриком Шиком.

В свете вероятного ухода из команды Златана Ибрагимовича, руководство “россонери” намерены сосредоточить свое внимание на трансфере Шика. Ориентировочная сумма компенсации за игрока может составить 30 миллионов евро, о чем сообщают итальянские СМИ.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Патрика Шика десять забитых голов в составе “Лейпцига”, за который он играл на правах аренды.

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Тэги: МиланПатрик ШикРома
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