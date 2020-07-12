Милан готовит предложение по Патрику Шику

Итальянские “Милан” в ближайшее время намерен усилить линию атаки своего клуба форвардом сборной Чехии и римской “Ромы” Патриком Шиком.

В свете вероятного ухода из команды Златана Ибрагимовича, руководство “россонери” намерены сосредоточить свое внимание на трансфере Шика. Ориентировочная сумма компенсации за игрока может составить 30 миллионов евро, о чем сообщают итальянские СМИ.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Патрика Шика десять забитых голов в составе “Лейпцига”, за который он играл на правах аренды.