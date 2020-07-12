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Футбол

МЮ приготовил щедрое предложение по защитнику сборной Словакии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Милан Шкриняр

Лидер обороны сборной Словакии и миланского “Интера” Милан Шкриньяр может этим летом перебраться в чемпионат Англии.

По информации британских СМИ, 25-летний защитник “нерадзурри” является приоритетным вариантом для английского “Манчестер Юнайтед”, руководство которого готово выделить 65 миллионов евро на трансфер игрока.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Шкриньяра 36 матчей во всех турнирах за “Интер”. Ранее об интересе к словаку сообщалось со стороны “ПСЖ”, “Баварии”, “Реала” и “Манчестер Сити”. Его контракт заканчивается летом 2023 года.

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Тэги: ИнтерМилан ШкринярМЮ
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