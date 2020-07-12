РПЛ. 28 тур. “Зенит”, “Спартак”, ЦСКА и “Локомотив” потеряли очки

Очередной тур чемпионата России принес несколько сенсационных результатов. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Спартак” на выезде проиграл “Сочи”, “Зенит” не сумел победить “Ахмат”, а “Тамбов” уступил “Арсеналу”.

В воскресенье “Локомотив” поделил очки с “Уфой”, а ЦСКА сыграл вничью с “Рубином”.

Чемпионат России

28 тур

“Арсенал” – “Тамбов” – 2:1

Голы: Пантелеев, 21 (пен), Луценко, 84 – Костюков, 55

“Ахмат” – “Зенит” – 1:1

Голы: Иванов, 6 – Дріуссі, 22

“Сочи” – “Спартак” – 1:0

Гол: Маслов, 24 (аг)

“Локомотив” – “Уфа” – 1:1

Голы: Фарфан, 81 – Фомин, 39 (пен)

“Динамо” – “Крылья Советов” – 2:0

Голы: Филипп, 15 (пен), Комличенко, 24 (пен)

“Оренбург” – “Ростов” – 0:0

ЦСКА – “Рубин” – 1:1

Голы: Чалов, 62 – Марков, 88 (пен)

“Краснодар” – “Урал” – 3:0

Голы: Берг, 14, Фернандеш, 57, Кабелла, 82 (пен)

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