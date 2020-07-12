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Руслан Бабенко близок к уходу из Ракува

Андрей ОгородникНет комментариев
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Руслан Бабенко

Бывший капитан молодежной сборной Украины Руслан Бабенко в скором времени получит статус свободного агента.

В последнее время игрок выступал в чемпионате Польши, где защищал цвета местного “Ракува”. По словам полузащитника его соглашение с клубом подходит к завершению и продлеваться не будет.


Контракт с “Ракувом” скоро истекает. Мы с клубом решили его не продлевать по обоюдному согласию. Таким образом, с 1-го августа я стану свободным агентом.

Что дальше? Есть варианты как в Украине, так и за рубежом. Сейчас ведутся переговоры, но все станет ясно по окончанию сезона, – сказал Бабенко.

В нынешнем сезоне воспитанник “Днепр” отыграл в рамках чемпионата Польши 22 матча.

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Тэги: ДнепрРакувРуслан Бабенко
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