Серия А. 32 тур. Малиновский забил “Ювентусу”, поражение “Лацио”

“Лацио” продолжает стремительно катиться вниз. Сообщает сайт EURO.com.ua

Зато “Рома” довольно просто разгромила “Брешию”. В центральном матче тура “Ювентус” сыграл вничью с “Аталантой”, а Руслан Малиновский отметился голом.

Чемпионат Италии

32 тур

“Лацио” – “Сассуоло” – 1:2

Голы: Альберто, 33 – Распадорі, 52, Капуто, 90+1

“Брешия” – “Рома” – 0:3

Голы: Фасио, 48, Калинич, 62, Дзаньйоло, 74

“Ювентус” – “Аталанта” – 2:2

Голы: Роналду, 55 (пен), 90 (пен) – Сапата, 16, Малиновский, 81

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Серия А. Обзор матчей 32 тура (ВИДЕО)