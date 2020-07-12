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Футбол

Серия А. 32 тур. Малиновский забил “Ювентусу”, поражение “Лацио”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Лацио” продолжает стремительно катиться вниз. Сообщает сайт EURO.com.ua

Зато “Рома” довольно просто разгромила “Брешию”. В центральном матче тура “Ювентус” сыграл вничью с “Аталантой”, а Руслан Малиновский отметился голом.

Чемпионат Италии
32 тур

“Лацио” – “Сассуоло” – 1:2
Голы: Альберто, 33 – Распадорі, 52, Капуто, 90+1

“Брешия” – “Рома” – 0:3
Голы: Фасио, 48, Калинич, 62, Дзаньйоло, 74

“Ювентус” – “Аталанта” – 2:2
Голы: Роналду, 55 (пен), 90 (пен) – Сапата, 16, Малиновский, 81

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Источник: sportanalytic.com
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