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Футбол

СК Днепр-1 гарантировал себе участие в плей-офф за место в Лиге Европы

Андрей ОгородникНет комментариев
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СК Днепр-1

Новичок элитного дивизиона СК Днепр-1″ победой над ФК “Львов” со счетом 3:2 гарантировал себе место в четверке команд, которые разыграют последнюю путевку от Украины в Лигу Европы.

Благодаря вчерашней победе отрыв подопечных Дмитрия Михайленко от девятой “Ворсклы” теперь составляет 12 очков за два тура до финиша.

Тем не менее, полтавчане все ещё сохраняют шансы на попадание в плей-офф, правда, сделать это будет невероятно сложно. “Мариуполь”, который разместился на последнем, проходном восьмом месте, опережает “Ворсклу” на пять очков.

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Тэги: ВорсклаЛига ЕвропыСК Днепр-1
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