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Футбол

Тренер Ингульца рассказал, когда клуб переедет на новый стадион

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ингулец-Арена

Амбициозный “Ингулец” продолжает шаг за шагом двигаться к выходу в украинскую Премьер лигу.

Обыграв вчера в центральном матче тура луцкую “Волынь” команда вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги.

По словам главного тренера команды Сергея Лавриненко, новый сезон команда имеет все шансы начать на новом стадионе “Ингулец-арена”.

Строительство стадиона идет полным ходом. Если погода позволит в ближайшие недели уже будут стелить газон. Основу уже всю сделали, поставили вышки освещения. Даже если не успеем к старту нового сезона, то до осени мы его закончим. Так планирует президент

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Тэги: Ингулец-АренаПервая лигаСергей Лавриненко
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