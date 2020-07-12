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Футбол

Зинченко отыграл 26 минут в матче против Брайтона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Зинченко

Несмотря на провальный матч против “Саутгемптона”, главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола продолжает доверять украинскому универсалу Александру Зинченко.

Футболист сборной Украины в матче против “Брайтона” вышел на 64-ой минуте матча вместо Менди. За время проведенное на футбольном поле Александр Зинченко совершил один перехват и сделал один вынос мяча. Процент точности передач составил 92%. Авторитетный аналитический портал Sofa Score оценил действия украинца оценкой 6.8 баллов.

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Для Зинченко вчерашний матч стал семнадцатым в нынешнем сезоне. “Горожане” продолжают идти на втором месте в турнирной таблице.

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Тэги: Александр ЗинченкоБрайтонМС
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