Зинченко отыграл 26 минут в матче против Брайтона

Несмотря на провальный матч против “Саутгемптона”, главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола продолжает доверять украинскому универсалу Александру Зинченко.

Футболист сборной Украины в матче против “Брайтона” вышел на 64-ой минуте матча вместо Менди. За время проведенное на футбольном поле Александр Зинченко совершил один перехват и сделал один вынос мяча. Процент точности передач составил 92%. Авторитетный аналитический портал Sofa Score оценил действия украинца оценкой 6.8 баллов.

Для Зинченко вчерашний матч стал семнадцатым в нынешнем сезоне. “Горожане” продолжают идти на втором месте в турнирной таблице.