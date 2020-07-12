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Футбол

Звезда Боруссии Дортмунд вляпалась в скандал в Норвегии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эрлинг Холанд

Один из самых перспективных нападающих современности Эрлинг Холанд вляпался в скандал у себя на родине.

После окончания сезона 19-летний нападающий отправился на отдых в Норвегию. Как сообщает Daily Mail, в субботу между форвардом из стюардом одного из ночных клубов возник скандал, в результате которого Холанд был изгнан из ночного клуба. Сам игрок был очень зол и вел себя неадекватно.

Напомним, Эрлинг Холанд по праву может считаться одним из главных открытий футбольного сезона. На счету норвежского форварда 44 гола во всех турнирах нынешнего сезона.

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Тэги: Боруссия ДортмундскандалЭрлинг Холанд
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