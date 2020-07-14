БАТЭ открестилось от полузащитника Динамо

Полузащитник киевского “Динамо” Никита Корзун не подошел белорусскому “БАТЭ”.

Несмотря на заявления белорусских СМИ о возможном переходе полузащитника в составе многократного чемпиона страны, по словам главного тренера команды Кирилла Альшевского, игрок просто проводил тренировки с его клубом.

В прессе была информация, что Никита Корзун тренируется с БАТЭ. Какие у него перспективы заключить контракт с клубом?

Никаких. Он просто потренировался с нами. У нас была возможность дать ему с нами потренироваться. Ни больше ни меньше, – сказал Альшевский.

Напомним, последние два сезона Корзун на правах аренды играл в Португалии и Саудовской Аравии.