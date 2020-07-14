Источник: Маркевич может возглавить “Мариуполь”

“Мариуполь” действительно назначит главным тренером Остапа Маркевича. Сообщает сайт EURO.com.ua

Комментатор Игорь Цыганык говорит, что это вопрос уже решенный.

“Насколько мне известно, Остап Маркевич может возглавить “Мариуполь”. Когда это случится? После окончания сезона или позже. Но действительно Маркевич-младший близок к “Мариуполя”, – заявил он в программе “Цыганык LIVE”.

Сейчас приазоввців тренирует Александр Бабич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цыганык: За талантом “Динамо” следил “Манчестер Сити”