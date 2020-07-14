Вторник, 14 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИсточник: Маркевич может возглавить “Мариуполь”
Футбол

Источник: Маркевич может возглавить “Мариуполь”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

“Мариуполь” действительно назначит главным тренером Остапа Маркевича. Сообщает сайт EURO.com.ua

Комментатор Игорь Цыганык говорит, что это вопрос уже решенный.

“Насколько мне известно, Остап Маркевич может возглавить “Мариуполь”. Когда это случится? После окончания сезона или позже. Но действительно Маркевич-младший близок к “Мариуполя”, – заявил он в программе “Цыганык LIVE”.

Сейчас приазоввців тренирует Александр Бабич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цыганык: За талантом “Динамо” следил “Манчестер Сити”

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

7 − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Раскрыто место проводення Суперкубка Украины-2020

Орест Ткачук
Ягеллония избавилась от двух молодых украинцев

Юрген Клопп
Юрген Клопп может возглавить сборную Германии

Богдан Михайличенко
Михайличенко согласовал четырехлетний контракт с Андерлехтом

Виллиан отказал американскому клуба

Закрыть