Карпаты получили запрет на регистрацию новых игроков

Львовские “Карпаты” продолжают преследовать крупные проблемы.

После того, как клуб официально был отстранен от участия в украинской Премьер лиги, последовало ещё одно наказание от УАФ. Как сообщает Meta Ratings, львовскому клубу запрещено регистрировать новых игроков на протяжении трех следующих трансферных окон.

Причиной столь строгого наказания стала задолженность перед экс-игроком клуба Кевином Мендесом, который покинул “Карпаты” ещё летом прошлого года. По неофициальным данным клуб задолжал перед игроком 350 тысяч гривен.