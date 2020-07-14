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Кравец забил в третьем матче кряду

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кравец

Нападающий сборной Украины Артем Кравец набрал отличную форму в последних матчах чемпионата Турции.

В матче против “Газиантепа” укрианец вышел в стартовом составе и в компенсированное время сумел сравнять счет в матче 1:1. Для Артема Кравца это третий гол в последних трех матчах. Всего на счету форварда девять голов в нынешнем сезоне чемпионата Турции.

Отметим, несмотря на хорошую игру украинца “Кайсериспор” идет в зоне вылета чемпионата Турции. За два тура до финиша команда идет на предпоследнем месте турнирной таблице, правда “Малатьяспор”, который на 15 спасительной позиции, опережает клуб Кравца лишь по дополнительным показателям.

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Тэги: Артем КравецКайсериспорнаши за рубежом
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