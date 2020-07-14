Михайличенко согласовал четырехлетний контракт с Андерлехтом

Лидер обороны луганской “Зари” Богдан Михайличенко в шаге от перехода в бельгийский “Андерлехт”.

Как сообщает Voetbal Belgie, трансфер украинского защитника состоится в ближайшее время. “Заря” получит за своего игрока компенсацию в размере 500 тысяч евро. Михайличенко поставит подпись под контрактом сроком на четыре года. Финансовые условия его контракта не разглашаются.

Напомним, в досрочно завершенном сезоне в Бельгии “Андерлехт” финишировал на восьмом месте и в следующем сезоне не сыграет в еврокубках, в то время, как “Заря” имеет неплохие шансы впервые в украинской истории выйти в квалификацию Лиги Чемпионов.