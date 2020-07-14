Наполи приготовило сумасшедшее предложение по Осимхену

Лидер атак французского “Лилля” Виктор Осимхен в ближайшее время переберется в чемпионат Италии.

По информации Football Italia, переговоры между “Наполи” и “Лиллем” по переходу нападающего находятся на финальном этапе. “Партенопеи” заплатят за нигерийского нападающего 81 миллион евро, что станет трансферным рекордом клуба. Ожидается, что в четверг форвард прибудет на медосмотр в Неаполь.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Осимхена 13 точных ударов в чемпионате Франции. Не так давно к игроку приписывали интерес киевского “Динамо”.