Ворскла отклонила предложение Легии по трансферу Ризныка

Один из главных талантов полтавской “Ворсклы” Дмитрий Ризнык, которым активно интересуется чемпион Польши “Легия”, пока остается в чемпионате Украины.

По словам известного журналиста Игоря Цыганыка, предложение, которое сделал варшавский гранд по вратарю полтавчан не устроило руководство клуба.

Не хочет руководство «Ворсклы» за бесценок отпускать своего вратаря. «Легия» заинтересована, но пока сумма, которую предлагает польский клуб, не отвечает уровню, который ожидает «Ворскла»

Напомним, ранее сообщалось, что к игроку “Ворсклы” Кане проявляет интерес СК “Днепр-1”, а к вратарю Исенко – португальская “Бенфика”.