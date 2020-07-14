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Футбол

Восемь игроков Миная покинули клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег Маик

Закарпатский “Минай”, который активно борется за попадание в чемпионат Украины среди команд Премьер лиги, провел массовую чистку состава.

Результатом чистки стал уход сразу восьми игроков, причем практически все сыграли за “Минай”, как минимум по десять матчей. Статус свободного агента получили следующие игроки: Максим Гавриленко, Вадим Страшкевич, Олег Маик, Орхан Ибадов, Антон Кича и Артем Кулинич. Антонио Сантос и Энрике Араужо покинули клуб, так как их аренда завершилась.

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Напомним, после 23 туров “Минай” идет на третьем месте Первой лиги, которое позволяет напрямую выйти в УПЛ.

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Тэги: МинайОлег МаикЭнрике Араужо
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