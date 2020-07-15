“Динамо” продает шесть игроков, “Шахтер” покупает топ-азиата, “Заря” получит 0,5 млн за лидера

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Сразу шесть игроков “Динамо” могут быть проданы этим летом.

Это лучшие украинцы Виктор Цыганков и Виталий Миколенко, а также легионеры Томаш Кендзера, Мохаммед Кадірі, Фран Соль и Жерсон Родригес.

Трансферы точно улучшат финансовую ситуацию в клубе, который прибегнул к экономии.

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Форвард “Аль-Духайля” Алмоез Али попал в сферу интересов “Шахтера”.

“Горняки” являются далеко не единственными претендентами на 23-летнего катарца. Также он нужен “Тоттенхэму”, московскому “Локомотиву, “Галатасараю”, ЛАСКу и “Базелю”. Нескольким клубам Али уже лично отказал.

В этом сезоне в активе Алмоеза 6 голов в 16 матчах.

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Защитник “Зари” Богдан Михайличенко близок к переезду в Бельгию.

“Андерлехт” согласился заплатить луганчанам за этот трансфер 500 тыс евро плюс бонусы и проценты с перепродажи.

Сам Михайличенко уже согласовал контракт с новым клубом.

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Журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к юного “динамовца” Виталия Миколенко.

“Точно знаю, что в свое время Миколенко был в шорт-листе “Манчестер Сити”, когда они были на поисках левого защитника.

Возможно, он был не под первым номером, но точно был в списке футболистов, за которыми следили скауты “Ман Сити”. Это клуб, который менее 40 млн не предлагает”, – заявил Цыганык в авторской программе.

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21-летний голкипер “Ворсклы” Дмитрий Резник действительно может переехать в Польшу.

Об этом заявил ведущий “Цыганык Live” Игорь Цыганык.

“За Потрошителем наблюдали скауты варшавской “Легии”. Они продали своего вратаря до Франции. Сейчас ищут серьезную замену. Насколько мне известно, на финале Кубка Украины были представители “Легии”, которые смотрели за игрой Потрошителя. Он оставил о себе очень хорошее впечатление.

Не хочет руководство “Ворсклы” за бесценок отпускать своего вратаря. “Легия” заинтересована, но пока сумма, которую предлагает польский клуб, не соответствует уровню, который ожидает “Ворскла”, – говорит Цыганык.