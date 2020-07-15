Эксперт назвал клубы, которые интересовались Цыганковым

Лидер “Динамо” Виктор Цыганков был нужен европейским грандам. Сообщает сайт EURO.com.ua

Вот как это комментирует ведущий “Цыганык LIVE” Игорь Цыганык.

“Цыганкова хотят купить различные клубы. За последние три года им много кто интересовался. Вопрос в том, насколько “Динамо” готово продать своего лидера. История Цыганкова довольно интересная. Его называют вторым Ярмоленко. Он выделяется на фоне игроков “Динамо” и чемпионата Украины. Но все дело в его цене. Она была разной. Когда-то слышал от президента “Динамо”, что его ценник – 50 млн евро. Это прописано в контракте игрока. Но “Динамо” готово к конструктиву. Хотя когда агенты узнают клаусулу Цыганкова, много клубов это отпугивает.

В “Динамо” у Цыганкова хорошая зарплата. Мало кто из игроков в Киеве такую получают. Если клуб не попадет в Лигу чемпионов, им нужно будет разгружать зарплатную ведомость. У того же Соля очень хороший контракт. Поэтому по Цыганкову будут находить компромиссы. В свое время он был в сфере интересов “Арсенала”, “Наполи”, “Ромы”. В Киеве рассчитывали, что он удачно сыграет на Евро, и цена на него вырастет в несколько раз. Если “Динамо” предложат 5-10 млн долларов, клуб даже не отреагирует. Игорь Суркис осторожно относится к таким трансфером. Если уж продавать, то продавать в клуб из топ-5 европейских чемпионатов”, – сказал он в программе “Цыганык LIVE”.

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