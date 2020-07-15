Фанаты “Аталанты” об Малиновского: У этого парня ракета в бутсах

Болельщики “Аталанты” хвалят Руслана Малиновского за гол в ворота “Брешии”. Сообщает сайт EURO.com.ua

David Amoyal: “Трамп должен нанять Малиновского, чтобы он возглавил NASA, потому что у него не нога, а ракета. Где Фредди Гуарин плачет от зависти”.

Akouh: “Иличич немного сдал после своего возвращения. Думаю, для “Аталанты” будет лучше использовать Малиновского в качестве второго нападающего, а Гомеса сделать свободным художником”.

Yasin Sadeghi: “Надеюсь, Малиновский тоже забьет ПСЖ с дальней дистанции. Это настоящий снайпер”.

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