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Футбол

Милану все еще нужен Миколенко

Сергей СумскойНет комментариев
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Руководство «Милан» занимается поисками альтернативного варианта на позицию левого защитника, которую сейчас занимает Тео Эрнандес.

По данным Calciomercato, в шорт-листе итальянского клуба находится защитник «Динамо» Виталий Миколенко. Препятствием для трансфера может стать высокая цена на футболиста и отсутствие у него паспорта ЕС.

Напомним, данные об интересе «Милана» к Миколенко появлялась еще летом 2019 года.

Transfermarkt оценивает футболиста 9 млн евро, а его личное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

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Тэги: Милантрансферы
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