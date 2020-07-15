Милану все еще нужен Миколенко

Руководство «Милан» занимается поисками альтернативного варианта на позицию левого защитника, которую сейчас занимает Тео Эрнандес.

По данным Calciomercato, в шорт-листе итальянского клуба находится защитник «Динамо» Виталий Миколенко. Препятствием для трансфера может стать высокая цена на футболиста и отсутствие у него паспорта ЕС.

Напомним, данные об интересе «Милана» к Миколенко появлялась еще летом 2019 года.

Transfermarkt оценивает футболиста 9 млн евро, а его личное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.