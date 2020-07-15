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Футбол

“Шахтер” – “Колос”. ОНЛАЙН

Евгений НикитюкНет комментариев
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Уважаемые болельщики, приглашаем вас на стартовый матч 31 тура УПЛ между донецким “Шахтером” и ковалівським “Колосом”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Источник: sportanalytic.com
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