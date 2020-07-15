“Шахтер” – “Колос”. ОНЛАЙН

ГлавнаяФутбол“Шахтер” – “Колос”. ОНЛАЙНФутбол“Шахтер” – “Колос”. ОНЛАЙНЕвгений НикитюкНет комментариевДобавлено Июл. 15, 2020 в 12:120Share1 Уважаемые болельщики, приглашаем вас на стартовый матч 31 тура УПЛ между донецким “Шахтером” и ковалівським “Колосом”. Сообщает сайт EURO.com.ua Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Источник: sportanalytic.com загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:два × четыре = Вам может понравиться Футбол “Динамо” продает шесть игроков, “Шахтер” покупает топ-азиата, “Заря” получит 0,5 млн за лидера15.07.202041Читать большеФутбол Эксперт назвал клубы, которые интересовались Цыганковым15.07.20209Читать большеФутбол “Заря” выторговала за таланта пол миллиона евро15.07.202011Читать большеФутбол Серия A. 33 тур. Малиновский помог уничтожить “Брешию”15.07.20202Читать большеФутбол “Динамо” устроит массовую распродажу14.07.202036Читать большеФутбол “Ворскла” не отпускает вратаря в “Легию”14.07.20206Читать большеФутбол Максимов в заключительных турах даст шанс молодежи Ворсклы14.07.202014.07.20207Читать большеФутбол Кремень подписал краткосрочный контракт с Марчуком14.07.202014.07.20202Читать большеФутбол Восемь игроков Миная покинули клуб14.07.202014.07.202029Читать большеФутбол Наполи приготовило сумасшедшее предложение по Осимхену14.07.202014.07.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020ФутболУАФ объяснила, почему гол “Динамо” в ворота “Ворсклы” не засчитали09.07.2020ФутболМеталлист-1925 разорвал контракт с забивным форвардом08.07.202008.07.2020ФутболМихайличенко летом покинет Динамо09.07.202009.07.2020ФутболСМИ: “Динамо” дало добро на трансфер Цыганкова12.07.2020ФутболВ Киеве создают Зарю 1972, которая будет представлять Луганск10.07.202010.07.2020ТеннисОрганизаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира12.06.2020ФутболТиаго Алькантара перешел в Ливерпуль07.07.202007.07.2020РазноеDomSporta – Ваш надежный помощник в обустройстве собственного спортзала16.10.201917.10.2019БоксЛомаченко открыл собственный отель на берегу моря11.07.2020