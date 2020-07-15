“Шахтер” молодым составом обыграл “Колос”

Донецкий “Шахтер” открыл новый тур УПЛ спокойной победой. Сообщает сайт EURO.com.ua

В матче против “Колоса” Луиш Каштру выпустил немало молодых игроков, которые все равно одержали победу.

Первый тайм завершился вничью, а потом все решили голы Сіпріано и Мораеса.

Чемпионат Украины

31 тур

“Шахтер” – “Колос” – 2:0

Голы: Сіпріано, 49, Мораес, 90+4

“Шахтер”: Трубин – Вакула (Матвиенко, 83), Хочолава, Вітау, Сіпріано – Майкон (Соломон, 64), Пихальонок (Патрик, 64), Антонио – Тайсон, Сикан (Мораес, 63), Мудрик (Марлос, 63).

“Колос”: Кучеренко – Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец – Задоя (Богданов, 65) – Антюх, Д. Костышин (Ореховский, 65), Смирный (Сенько, 75), Морозко (Сорокин, 75) – Бондаренко (Кожушко, 78) .

Предупреждения: Хочолава, Мораес – Антюх, Сорокин.

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