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Футбол

АПЛ. 36 тур. “Арсенал” обыграл “Ливерпуль”, успех “Сити” и “Челси”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Стартовал новый тур английской Премьер-лиги. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Челси” дома обыграл аутсайдера “Норвич” и пока не потеряет третью строчку турнирной таблицы.

“Манчестер Сити” обыграл “Борнмут”, а Александр Зинченко появился на 77-й минуте матча. “Тоттенхэм” спокойно справился с “Ньюкаслом”.

В центральном матче тура “Арсенал” оказался сильнее “Ливерпуль”.

Чемпионат Англии
36 тур

“Челси” – “Норвич” – 1:0
Гол: Жиру, 45+3

“Бернли” – “Вулверхэмптон” – 1:1
Голы: Вуд, 90+6 (пен) – Хименес, 76

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“Манчестер Сити” – “Борнмут” – 2:1
Голы: Д. Силва, 6, Жезус, 39 – Брукс, 88

“Ньюкасл” – “Тоттенхэм” – 1:3
Голы: Ричи, 56 – Сон, 27, Кейн, 60, 90

“Арсенал” – “Ливерпуль” – 2:1
Голы: Ляказетт, 32, Нельсон, 44 – Мане, 20

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Источник: sportanalytic.com
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