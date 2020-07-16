“Динамо” обыграло “Зарю”, “Десна” потеряла шансы на ЛЧ

“Мариуполь” теперь уже официально оформил путевку в плей-офф за Лигу Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

Команда Александра Бабича победила на выезде “Ворсклу”, и теперь встретится с “Александрией”. В другом матче “Олимпик” буквально поиздевался со “Львова”.

В центральном матче тура “Динамо” одержало волевую победу над “Зарей”, а вот “Десна” проиграла “Александрии” и теперь точно не выйдет в Лигу чемпионов.

Чемпионат Украины

31 тур

“Динамо” – “Заря” – 3:1

Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 – Громов, 2

“Динамо”: Бущан – Кендзера, Бурда (Попов, 70), Шабанов, Караваев – Сидорчук (Кадірі, 76), Шепелев (Шапаренко, 46) – Цыганков, Буяльский, Где Пена – Вербіч (Русин, 9).

“Заря”: Мацапура – Тимчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Чеберко (Абу Ханна, 50), Михайличенко – Цвек (Лунев, 73) – Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Иванисеня, 73) – Кабаєв (Белоцерковец, 89), Громов.

Предупреждения: Сидорчук, Где Пена – Чеберко, Вернидуб, Юрченко, Лунев, Абу Ханна.

“Десна” – “Александрия” – 1:3

Голы: Тамм, 8 – Шастал, 32, Мишенко, 57, Задерака, 61

“Десна”: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Западня (Мостовой, 64) – Домбровский, Арвеладзе (Будковский, 46) – Картушов (Старенький, 72), Хлебас (Огиря, 46), Кузик (Тотовицкий, 46) – Филиппов

“Александрия”: Билык – Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецков – Банада, Длинный, Грицук (Ковалец, 46) – Задерака (Гордиенко, 74), шастают (Безбородько, 60 (Шендрик, 90+1)), Мишенко (Гречишкин, 60)

Предупреждения: Западня – Шастал

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: “Десна” – “Александрия” – 1:3 (ВИДЕО)

“Ворскла” – “Мариуполь” – 1:2

Голы: Павлюк, 46 – Чурко, 56 (пен), Кирюханцев, 85

“Ворскла”: Ткаченко – Дмитрук, Дубко (Чуев, 90+3), Павлюк, Мельничук – Якубу (Семілєт, 46), Челядин, Гаджук (Посевкін, 88), Козыренко – Кравчук, Власов (Белый, 89).

“Мариуполь”: Гальчук – Полегенько, Чоботенко (Дава, 23), Муравский, Быков (Кирюханцев, 78) – Потапов (Чурко, 46), Федорчук, Игнатенко, Корниенко (Топалов, 57) – Мишньов – Кулаков.

Предупреждения: Челядин – Игнатенко, Кулаков, Мишньов, Быков

На 51-й минуте был удален Даниил Игнатенко (“Мариуполь”) (второе предупреждение).

На 90+1-й минуте был удален Артем Челядин (“Ворскла”) (второе предупреждение).

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“Львов” – “Олимпик” – 1:5

Голы: Ренан, 4 – Дегтярев, 16, 43, Шахаб, 26, 80, 90

“Львов”: Пеньков – Клименчук, Борзенко, Братков, Люлька (Филипп, 64) – Татарков, Богунов, Скорбь, Бопесу (Примак, 46) – Яковеллі (Нич, 82) – Ренан (Велвес, 82).

“Олимпик”: Алими – Кравченко (Ксенз, 62), Гришко, Зотько, Лебеденко – Романовский (Балашов, 61), Кравчук (Вербный, 77), Завийский, Снурніцин (Гошкодеря, 46) – Шахаб, Дегтярев (Лукьянчук, 80).

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