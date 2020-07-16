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Футбол

Эксперт: Малиновскому не стоит сейчас идти в АПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский специалист Вячеслав Грозный похвалил Руслана Малиновского. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он убежден, что в свое время молодой игрок очень правильно покинул Украину, ведь это позволило ему расти в профессиональном плане.

Грозный добавил, что Малиновский сейчас начинает завоевывать все больше доверия тренера, поэтому здесь может хорошо прогрессировать. Именно поэтому тренер не советует Руслану сейчас идти в АПЛ.

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Источник: sportanalytic.com
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