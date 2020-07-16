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Футбол

Скрипник оценил игру против Динамо

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник луганской «Зари» Виктор Скрипник после игры против киевского «Динамо» (1:3) в рамках предпоследнего тура УПЛ заявил, что соперник заслуженно выиграл.

«Мы тоже хорошо играли, зрелищно, были моменты, но мастерство не купишь. Через 2 дня у нас матч за 3 место с «Десной». Будем восстанавливаться и готовиться.

После замены Вербича расслабления не было, не в таких матчах. Там такие ребята на лавке сидят, что только усилили игру. Мы смотрим на себя, а свои голы мы не забили», – приводит слова Скрипника «Профутбол».

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Также он добавил, что теперь нужно готовиться к следующей игре.

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Тэги: ДинамоЗаря
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