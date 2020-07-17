Анкарагюджу расторг контракт с Жерсоном Родригешом

Скандальный форвард киевского “Динамо” Жерсон Родригеш несмотря на хорошую игру в чемпионате Турции, не смог задержаться в Суперлиге из-за своего скверного характера.

Как сообщает официальный сайт “Анкарагюджу” арендное соглашение с игроком было расторгнуто досрочно. Причиной стала драка Жерсона Родригеша с одноклубником. К слову, его аренда заканчивалась 26 июля.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Жерсона Родригеша шесть голов и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Турции. В составе “Динамо” игрок забил дважды в восьми матчах.