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Футбол

Анкарагюджу расторг контракт с Жерсоном Родригешом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригес

Скандальный форвард киевского “Динамо” Жерсон Родригеш несмотря на хорошую игру в чемпионате Турции, не смог задержаться в Суперлиге из-за своего скверного характера.

Как сообщает официальный сайт “Анкарагюджу” арендное соглашение с игроком было расторгнуто досрочно. Причиной стала драка Жерсона Родригеша с одноклубником. К слову, его аренда заканчивалась 26 июля.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Жерсона Родригеша шесть голов и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Турции. В составе “Динамо” игрок забил дважды в восьми матчах.

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Тэги: АнкарагюджуДинамоЖерсон Родригес
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