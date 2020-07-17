Никита Бурда вновь травмировался

Ведущий защитник киевского “Динамо” Никита Бурда не успев восстановится после травмы вновь попал в лазарет.

В матче против “Зари” защитник впервые с осени прошлого года вышел в стартовом составе, но уже спустя 69 минут игры был заменен на Дениса Попова. В моменте с блокировкой удара Владислава Кабаева защитник получил травму. Степень серьезно повреждения пока неизвестен.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Никиты Бурды девять матчей. Также в матче против “Зари” травмировался Беньямин Вербич.